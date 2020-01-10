Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

11 Ocak Cumartesi:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Ocak Pazar:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)

17.30 TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor (TOFAŞ)

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11 Ocak Cumartesi:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)

14.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Atatürk)

12 Ocak Pazar:

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Fenerbahçe Öznur Kablo (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Final Gençlik (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

11 Ocak Cumartesi:

16.00 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Petkimspor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Fethiye Beşkaza)

12 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Konyaspor (Teksüt Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Urla Belediyespor-Nesibe Aydın (12 Eylül)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bayraklı Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

11 Ocak Cumartesi:

15.00 Yalova VIP-Emlak Konut (90. Yıl)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Yıldırım Şahin Başol)

12 Ocak Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Ahmet Cömert)

17.00 Bosna 34-Mardin Büyükşehir Başak (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

Kaynak: AA