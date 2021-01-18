İspanyol tenisçi Rafael Nadal rekora doymuyor. ATP sıralamasında ilk 10'daki yerini 800 haftadır koruyan raket, bunu başaran 3'üncü erkek tenisçi oldu.

Bu başarıyı daha önce 931 hafta ile Roger Federer, 816 hafta ile de Jimmy Connors yakalamıştı.

Kasım ayında Jimmy Connors'ın 789 hafta üst üste ilk 5'te yer alma rekorunu da kıran Nadal, 800'üncü haftaya ulaşarak bunu başaran ilk erkek raket oldu.

Ayrıca Rafael Nadal, en fazla grand slam kazanan erkek tenisçi unvanını 20'şer kezle Roger Federer ile paylaşıyor.