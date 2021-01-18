2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

2 kez Türkiye Kupasını kazanan yeşil-siyahlılar, eski günlerine Akçay ile dönmek istiyor. Kocaelispor açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Deneyimli Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun."

Deneyimli Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/9ujIiFRWJs — Kocaelispor Kulübü (@Kocaelispor) January 18, 2021

Tecrübeli hoca en son Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü çalıştırıyordu.