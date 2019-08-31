Sarı-kırmızılılar uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Monaco kulübü ile Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi konusunda anlaşma sağladı.
Kolombiyalı golcü 1 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelecek ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek.
Ahmet Bulut'tan Falcao paylaşımı
Transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, dünya yıldızı futbolcuyla paylaşım yaptı.
Kaynak: TRT Spor