Koronavirüs nedeniyle Fransa’da Lig 1 ve Lig 2, hükumet tarafından iptal edildi. Bu karar sonrası Paris Saint Germain ise yeni bir yol haritası çizmeye hazırlanıyor.

Başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarını yurt dışında oynamayı planlıyor. Fransız kulübünün tercihini Katar’dan yana kullanabileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan kulübün sahibi Nasser al-Khelaïfi, Fransa hükumetinin kararına saygı duyduklarını belirtti.

Khelaifi, "Şampiyonlar Ligi maçımızı ülkemizde oynayamazsak, takımımız için en iyi şartlara sahip başka bir yeri tercih edebiliriz."’ dedi. Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.