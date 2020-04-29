Formula 1’de 2020 takvimi için çözüm arayışı sürüyor. Yarış yönetimi, sezonu 15 ile 18 etap arasında düzenlemek istiyor.

2019 yılının ardından takvimden çıkarılan Almanya Grand Prix’si yeniden sezona dahil edilebilir. Hockenheim pist sorumlusu Jorn Tekse, Formula 1 yönetimi ile görüştüklerini doğruladı.

Alman basınına konuşan Tekse, ''Salgın nedeniyle yarış takvimi karışmış durumda. Gerekli şartlar sağlanırsa dönmeyi düşünebiliriz'' dedi.

Pist sorumlusu, 2019 yarışından bu yana yetkililerle temas halinde olduklarını da belirtti.

Formula 1'de bu zamana kadar 10 yarış ertelendi ya da iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde 2020 sezonunun, 5 Temmuz'daki Avusturya ayağı ile başlayacağı ve Aralık ayında sona ereceği açıklanmıştı.