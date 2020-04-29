Koronavirüse yakalandığını geçtiğimiz ay duyuran Dybala, daha sonra virüsten kurtulduğunu açıklamıştı.

İspanya'da yayınlanan El Chiringuito programında Arjantinli yıldızla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Programda, Dybala'nın bir kez daha koronavirüse yakalandığı ve son bir haftada 4 kez test edilen 26 yaşındaki oyuncunun, son testlerinin olumsuz olduğu belirtildi.

Bu aşamada oyuncuya kan testi yapılacağı ve vücudunun antikor üretip üretmediğine bakılacağı aktarıldı.

İlk olarak kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Dybala, başlarda semptom göstermediğini belirtmişti.

Günler geçtikçe nefes almakta zorlandığını söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, kas ağrılarının başladığını duyurmuştu.

200 binden fazla kişinin koronavirüse yakalandığı İtalya'da, yaklaşık 28 bin kişi hayatını kaybetti.