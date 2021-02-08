Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG, Olympique Marsilya'yı 2-0 yendi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.
Ligin 24. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, PSG'yi ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada Kylian Mbappe ve 24. dakikada Mauro İcardi'nin attığı gollerle konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve PSG mücadeleyi 2-0 kazandı.
Bu skorla PSG puanını 51'e yükselterek lider Lille'in 3 puan gerisinde 3. sırada kaldı. Marsilya ise 33 puanda 9. sırada yer alıyor.
Etiketler: Fransa
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