Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG, Olimpik Lyon'u Messi'yle yıktı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Lyon'u Messi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Haftaya averajla lider başlayan PSG, zirvenin 6 puan uzağındaki Olimpik Lyon'a konuk oldu.
Namağlup PSG, Messi'nin 5. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı ve peş peşe 4. galibiyetini aldı.
Son şampiyon PSG, puanını 22'ye yükselterek en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı 2 puana çıkardı.
13 puanda kalan Olimpik Lyon ise 6. sırada yer aldı.
Etiketler: Lionel Messi Paris Saint-Germain
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