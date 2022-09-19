Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 02:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İzmir derbisi Göztepe'nin
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Göztepe, Altınordu'yu tek golle mağlup etti.
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Altınordu'yu konuk etti.
Sarı kırmızılı ekip, Yasin Öztekin'in 82.dakikada penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
47. dakikada Altınordu'da Kürşad Sürmeli kırmızı kart gördü.
Ligde 4 maç sonra kazanan Göztepe puanını 8'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Altınordu ise 3 puanda kaldı.
Etiketler: Göztepe TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü İspanya oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz