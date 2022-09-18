Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda düzenlenen organizasyonda Burcunaz Narin, Tuna Erdoğan, Emir Batur Albayrak ve Ahmet Burak Işık'tan oluşan 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımı, 4x1500 metre karışık bayrak kategorisinde 1.13.24.00'lük derecesiyle dünya gençler 3'üncüsü olmayı başardı.

Seyşeller'de düzenlenen Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Burcunaz Narin, Tuna Erdoğan, Emir Batur Albayrak ve Ahmet Burak Işık'tan oluşan 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımımız 4x1500M Mix Bayrak kategorisinde 1:13:24.00'lük derecesiyle Dünya Gençler 3.'sü olmuştur. pic.twitter.com/KwYAyBsiUk — Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) September 18, 2022