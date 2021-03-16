Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.

2018 yılında Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Bernat, PSG ile toplamda 76 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.