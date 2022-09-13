Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek
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Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak.
Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.
Ertelenen 7. haftadaki 10 maç ile 8. haftadaki 3 karşılaşmanın programı, ilerleyen günlerde duyurulacak.
Etiketler: Premier Lig
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