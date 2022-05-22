İngiltere Premier Lig'in 38'inci haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu.

Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.

Aston Villa, Cash'in 37'nci dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69'uncu dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.

İlkay Gündoğan sahnede

Oyuna 68'inci dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76'ncı dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 81'inci dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Liverpool ise Neto'nun 3'üncü dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89'uncu dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8'inci kez şampiyon oldu.

Burnley 2'nci lige düştü

Tottenham, Norwich City deplasmanından 5-0 galip ayrıldı ve 71 puanla ligi 4'üncü sırada tamamladı.

Tottenham böylece Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım olmayı başardı.

Norwich City ve Watford'dan sonra küme düşen son takım da Burnley oldu.

Konuk ettiği Newcastle United'a 2-1 yenilen Burnley, 35 puanda kaldı ve Leeds United'ın 3 puan arkasında 2'nci ligin (Championship) yolunu tuttu.