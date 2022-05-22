Medipol Başakşehir sezonu 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 galibiyetle 65 puanla 4'üncü sırada bitirdi. Trabzonspor ise sezonu 81 puanla zirvede tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılacak.

Trabzonspor 3'üncü yenilgisini İstanbul'da aldı

Şampiyon Trabzonspor, bu sezonki 3'üncü yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı. Bordo-mavili takım 3 yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a da 3-2 mağlup olmuştu.

Okaka 12 gole ulaştı

Medipol Başakşehir'in hücumdaki önemli ismi Stefano Okaka, bu sezon 12'nci golünü Trabzonspor'a karşı attı.

Bu sezon takımının en golcü ismi olan Okaka, ilk sezonunda 12 gole ulaştı.

Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü atan Alexandru Epureanu ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.