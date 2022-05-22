Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı mücadelesi, Barcelona'daki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc startta liderliğini korudu. 2'nci sıradaki Red Bull'dan Max Verstappen, 9'uncu turda pistin dışına taşarak Mercedes'ten George Russell ve takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasına düştü.

Perez'in 13'üncü turda yol verdiği Verstappen, 2'ncilik için mücadele ettiği Russell'ı, aracının DRS (sürtünme azaltma sistemi) sistemindeki sorun nedeniyle bir türlü geçemedi.

Yarışı 12 saniyeden fazla farkla lider götüren Leclerc, otomobilinin arızalanması nedeniyle 27'nci turda mücadeleye veda etti.

Versteppen'in "pit stop"u sonrası Russell'ın arkasına gelen Perez, 31'inci turdaki atağıyla liderliğe yükseldi. Versteppen, liderliği, 38'inci turda "pit stop" gerçekleştiren takım arkadaşından aldı.

Kariyerinin 24'üncü birinciliği

Kalan bölümde yarışı kontrol altına alan Red Bull pilotları, ilk 2 sırada bitişe geldi. Damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, sezonun 4'üncü, kariyerinin 24'üncü birinciliğine ulaştı.

Perez, takım arkadaşının 13 saniye gerisinde 2'nci, Russell ise liderin 32.9 saniye uzağında 3'üncü oldu.

Puanını 110'a çıkaran Verstappen, Leclerc'in 6 puan önünde pilotlar klasmanı liderliğine de yükseldi.

Sezonun 7'inci yarışı Monako Grand Prix'si 29 Mayıs'ta yapılacak.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 104

3. Sergio Perez (Meksika): 85

4. George Russell (Büyük Britanya): 74

5. Carlos Sainz (İspanya): 65

Takımlar

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 169

3. Mercedes: 120

4. McLaren: 50

5. Alfa Romeo: 39