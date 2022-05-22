Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu.

Belgrad’dan kalkan uçak ile İstanbul Havalimanı’na gelen Anadolu Efes kafilesine bandolu karşılama töreni düzenlendi.

"Çok büyük bir iş başardık"

Çok mutlu olduklarını kaydeden Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Türk halkının kalbinin bizimle attığını biliyoruz. Dün akşamdan beri takım olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye’de bu tip başarılar daha da artarak devam eder.

Ben kendi adıma bir Türk spor adamı olarak Türkiye’yi bu şekilde temsil ettiğimi için tüm spor adamları adına, tüm antrenörler adına mutluyum. İnşallah çok daha büyük başarılar Türkiye’ye gelir. Dün akşamdan bu yana inanılmaz mesajlar geliyor, sevgi var Türkiye’nin her yerinde bu maç izlendi. Üst üste 2’nci Euroleague şampiyonluğu coşku ile karşılandı. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu devam edecek” diye konuştu.