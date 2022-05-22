4 Temmuz’a kadar takıma izin verdiğini açıklayan İspanyol çalıştırıcı, Avusturya’da kamp yapacaklarını ifade etti.

Seçim süreci yaşayan sarı kırmızılılarda başkan adaylarının Torrent ile çalışmak istemediği biliniyor. Ancak İspanyol teknik adam, maç sonunda sezon planlamasını açıklaması ile “göreve devam” mesajı verdi.

59 yaşındaki çalıştırıcının kadro yapısı ve transferlerle ilgili yeni yönetime sunum yapacağı da gelen haberler arasında.

Diğer yandan Galatasaray kadrosunda değişim yaşanacak. Sarı kırmızılılarda 6 futbolcunun sözleşmesi son maç itibarı ile sona erdi. Arda Turan, Feghouli ve Babel’in kontratlarının tamamlanması ile yollar ayrılmış oldu.

Satın alma opsiyonu bulunmayan Pena, Pulgar ve Halil’de takımlarına dönecek. Kiralık olarak gönderilen futbolcular ise yeni sezonda takıma dönecek.

Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Okan Kocuk sarı kırmızılı formayı giyecek.

Ayrıca sözleşmesi geçici olarak fesih edilen Diagne ile de kontrat imzalanması bekleniyor.