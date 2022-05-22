Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışları, Antalya'da başladı. Organizasyonda, 58'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere 64 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağına Kepez Drag Pisti ev sahipliği yaptı. Organizasyonda, 58'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere 64 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2 ve Pro300 kategorilerinde yarışların yapıldığı etkinliği çok sayıda hız tutkunu izledi. Birinci ayak yarışları gün sonunda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
[Fotoğraf: AA]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporcuları ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 16:02
- 15:54
- 15:37
- 15:59
- 15:18
Sıradaki Haber
Galatasaray'da yeni sezon planlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz