Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağına Kepez Drag Pisti ev sahipliği yaptı. Organizasyonda, 58'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere 64 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2 ve Pro300 kategorilerinde yarışların yapıldığı etkinliği çok sayıda hız tutkunu izledi. Birinci ayak yarışları gün sonunda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

[Fotoğraf: AA]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporcuları ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.