Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda millilerden bir altın madalya daha
[Fotoğraf: Türkiye Kürek Federasyonu]
İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda iki çifte kategorisinde Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi altın madalya kazandı.
Türkiye Kürek Federasyonu, Varese kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda Ahmet Ali Kabadayı ve Halil Kaan Köroğlu'ndan oluşan takımın şampiyon olduğunu duyurdu.
Şampiyonada genç erkekler dört tek dümencili sınıfında da Türkiye, altın madalya kazanmıştı.
Etiketler: Milli Sporcular
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