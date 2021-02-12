Manchester City forması giyen 30 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Ödülüyle kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlkay, Premier Lig'de ayın oyuncusu olmanın bir onur olduğunu söyledi. Kendisine oy veren herkese teşekkür eden başarılı orta saha, takım arkadaşlarını da unutmadı.

Tüm takımın arkadaşlarına çok teşekkür ettiğini söyleyen İlkay, saha içindeki inanılmaz destekleri olmadan bu ödülü almasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Manchester City, ocak ayında Premier Lig'de oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanırken, tüm müsabakalarda forma giyen İlkay, 5 gol atarak alınan galibiyetlerde önemli rol oynamıştı.