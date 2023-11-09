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Spor
TRT SPOR/AA 09.11.2023 20:21

Potanın Perileri galibiyetle başladı

Kadınlar EuroBasket 2025 Elemeleri'nde ilk maçına çıkan Potanın Perileri, sahasında Slovakya'yı 75-40 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve elemelere galibiyetle başladı.

Potanın Perileri galibiyetle başladı
[Fotograf: AA]

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadele TRT SPOR'dan naklen yayımlandı.

Potanın Perileri, ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti ve grup maçlarına galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın grubunda Slovakya ve İzlanda'nın yanı sıra Romanya bulunuyor.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.

Türkiye: Ayşegül Günay 2, Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır 7, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 10, Alperi Onar 12, Elif Bayram 4, Hollingsvorth 11, Tilbe Şenyürek 14, Sinem Ataş 2, Meltem Yıldızhan 3, Esra Ural Topuz

Slovakya: Remenarova 8, Palenikova 12, Tausova, Sedlakova 6, Mistinova 5, Wrzesinski 6, Dudasova 1, Martiskova 2

1. Periyot: 19-8

Devre: 43-20

3. Periyot: 53-26

Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Amel Dahra (Fransa), İvana Radinovic (Karadağ), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

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