Fenerbahçe’nin galibiyet serisi sona erdi

Ludogorets Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Ondrej Berka yönetti.

Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets Razgrad’a 2-0 mağlup oldu.

H Grubu’ndaki 4. maçında mağlubiyetle tanışan sarı-kırmızılılar, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Ludogorets Razgrad ise, aldığı aldığı galibiyetle puanını 6’ya yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

İsmail Kartal, rotasyona gitti

Deneyimli teknik adam, Ludogorets Arena'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Samet Akaydın'ı statü gereği oynatamazken, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu yedeğe çekti.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine ise Yusuf Akçiçek, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi 11'de değerlendirdi.

Yusuf Akçiçek ilk resmi maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, İsmail Kartal tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 2006 doğumlu oyuncu, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi bir maçta terletti.

Taraftar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına büyük destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel, son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak, bu noktaya hareketlenen Batshuayi'nin gerisinde kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 18. dakikada Ludogorets öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Nedyalkov'da kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Piotrowski'ye pasını aktardı. Piotrowski, uzaktan sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

[Fotoğraf: AA]

25. dakikada Ludogorets gole yaklaştı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Tekpetey kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Russo kafayı vurdu ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.

43. dakikada Vidal'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Tekpetey, Oosterwolde'den sıyrılıp ceza yayı önünden sert vurdu ancak Livakovic uzanarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Ludogorets'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada hızla topu rakip sahaya taşıyan Ferdi, ceza sahası içindeki Batshuayi’ye pasını aktardı. Sol çaprazda topla buluşan Batshuayi’nin meşin yuvarlağı düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Sluga topu oyun alanına çeldi.

56. dakikada Ferdi’nin uzun pasıyla topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada Batshuayi’nin ceza yayı sağından yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top direk dibinden dışarı gitti.

GOL - 90+2. dakikada hızlı gelişen Ludogorets atağında sol kanattan Nedyalkov’un pasında Witry ceza sahası içinde dengesini kaybederken, topu önünde bulan Rwan topu ağlara gönderdi. 2-0

Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Caio Vidal (Mounir Chouiar dk. 79), Tekpetey (Delev dk. 71), Duah (Rwan dk. 72)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo (Umut Nayir dk. 76), Miha Zajc (Szymanski dk. 63), Ryan Kent (İrfan Can Kahveci dk. 63), Tadic (Cengiz Ünder dk. 76), Batshuayi

Goller: Piotrowski (dk. 18), Rwan (dk. 90+2) (Ludogorets)

Sarı kartlar: Nedyalkov, Gonçalves, Caio Vidal, Russo (Ludogorets), Crespo, Zajc, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Stat: Ludogorets Arena

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvorník, Matej Vlcek