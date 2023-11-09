Beşiktaş Avrupa’da bekleneni veremedi

Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Sander van der Eijk yönetti.

Karşılaşmayı konuk ekip Bodo/Glimt, 2-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar aldıkları bu yenilgiyle D Grubunda 1 puanla son sırada kaldı. Avrupa Konferans Ligi kuraları çekildiğinde grubunda favori olarak gösterilen Beşiktaş’ın üst tura yükselmesi mucizelere kaldı.

Konuk ekip Bodo/Glimt ise, aldığı bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. D Grubu'nda 7 puana yükselen Norveç ekibi, 2. sıradaki yerini sağlamlaştırarak şimdiden tura göz kırptı.

[Fotoğraf: AP]

Isınırken sakatlanan Aboubakar, kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tribünler boş kaldı

Beşiktaş’ın Bodo/Glimt’i ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlıları taraftarlar Avrupa Konferans Ligi maçında yalnız bıraktı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

GOL - 38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

[Fotoğraf: AP]

43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Bodo/Glimt, ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

GOL - 49. dakikada Pellegrino’nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Moumbagna’nın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert’in üzerinden filelerle buluştu. 0-2

[Fotoğraf: AA]

56. dakikada Jackson Muleka’nın sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı.

GOL - 64. dakikada Rebic’in pasında topla buluşan Tayfur’un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-2

[Fotoğraf: DepoPhotos]

78. dakikada Muleka’nın sağ taraftan yakın direk dibine yaptığı ortasında Rebic’in dokunduğu top, kaleci Haikin’de kaldı.

87. dakikada Chamberlain’in ortasında penaltı noktası üzerinden Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Haikin, topu kontrol etti.

90+3. dakikada Beşiktaş’ta Necip Uysal, Zugelj’e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşma konuk ekip Bodo/Glimt'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier (Onur Bulut dk. 46), Eric Bailly (Daniel Amartey dk. 27), Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov (Tayfur Bingöl dk. 53), Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 74), Alex Chamberlain, Milot Rashica (Ante Rebic dk. 53), Jackson Muleka, Cenk Tosun

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo (Sjovold dk. 85), Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet (Saltnes dk. 71), Berg, Gronbaek, Sorli (Zugelj dk. 62), Pellegrino (Gulliksen dk. 85), Moumbagna (Forsmo Kapskarmo dk. 85)

Goller: Tayfur Bingöl (dk. 64) (Beşiktaş) Faris Moumbagna (dk. 38 ve 49) (Bodo/Glimt)

Kırmızı kart: Necip Uysal (dk. 90+3) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ante Rebic, Tayfur Bingöl (Beşiktaş) Zugelj (Bodo/Glimt)

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Sander van der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemink