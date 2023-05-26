"Potanın Perileri" başarılı günlerine dönmeye odaklandı

"Potanın Perileri" 15-25 Haziran'da İsrail ve Slovenya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, D Grubu'nda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile mücadele edecek.

Ekrem Memnun, milli takımın son durumu ve şampiyonadaki hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.

Memnun, turnuvada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların da belli olacağına vurgu yaptı.

"Büyük turnuva kaçırmak istemiyoruz. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın böyle bir geleneği oluşmuştu. Çok kuvvetli bir mirası var. Son 2 büyük turnuvaya katılamadık. Dünya Kupası ve olimpiyat kaçırdık. Buna son vermek istiyoruz. Biz o turnuvaları oynamaya alışığız. Bunun kolay olmadığını da biliyoruz. Tekrar oralarda olmak istiyoruz."

Ekrem Memnun, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa şampiyonalarında birer kez gümüş ile bronz madalya aldığını ve üst üste 2 olimpiyata (2012, 2016) katıldığını hatırlattı.

"Türk kadın basketbolunu layık olduğu şekilde oynamamız lazım. Çok güçlü bir geçmişe sahip takımız. Bu kültürü canlandırmamız gerek. Türk kadın basketboluna da yakışan bu. Bunu büyük bir mücadele olarak görüyoruz."

"Hayalimiz olimpiyat yarışının içinde kalmak"

Turnuvada zor bir grupta mücadele edeceklerinin altını çizen Ekrem Memnun, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Memnun, 16 takımın olimpiyat kotası alabilmek için en iyi kadrolarıyla turnuvada yer alacağını kaydetti.

"Olimpiyat oyunları öncesindeki Avrupa şampiyonaları çok sert geçiyor. Birinci amacımız ve hayalimiz olimpiyat yarışının içinde kalmak. Maç maç bakacağız. Zor bir gruptayız. Avrupa şampiyonu Sırplar var. Macarlar yeni bir jenerasyon getiriyor. Birkaç yıl önce çok önemli bir altyapı turnuvasında derece yaptılar. O jenerasyon şu an A Milli Takım'da yer almaya başladı. Yetenekli ve ABD'de oynayan oyuncuları var. Bir de her zaman çok hızlı oynayan bir Slovakya var. Hayalimizi gerçekleştirmemiz için önce gruptan çıkmamız lazım. Bunu başarabilmek için hazırlık sürecini en iyi şekilde geçirmeliyiz. Bunun bilincindeyiz. Oyuncuların maç günü kazanmak için her şeylerini sahaya koyacaklarına eminim."

"Çabukluğumuz ve savaşçı ruhumuz var"

Genç bir takım olduklarını vurgulayan Ekrem Memnun, en güçlü taraflarının çabuklukları ve savaşçı ruhları olduğunu dile getirdi.

Memnun, Türk oyuncuların takımlarında daha fazla sorumluluk almaya başladığını ve bunun yansımasını gördüklerini aktardı.

"Oyuncular henüz tecrübeli değiller. Çabukluğumuz ve savaşçı ruhumuz var. En güvendiğimiz taraflarımız bunlar. Bunları ön plana çıkarmak istiyoruz. Kırılgan olmamaya önem veriyoruz. Bizi hiçbir şeyin kırmasına izin vermemeliyiz. Biz mağdurlar değil savaşçılar yaratmak istiyoruz. Kızlarımızın ruhunda bu savaşçılığın olduğunu görüyoruz. Biraz daha cesaretlendirilmeye ihtiyaçları var. Karakterimizi ortaya koyarak gereğini yerine getireceğiz."