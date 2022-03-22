Porto kentindeki Dragão Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sandro Schärer olacak.

Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Bastian Dankert ise AVAR olarak görev alacak.