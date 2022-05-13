Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 22:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Pınar Karşıyaka seriyi eşitledi
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk etti. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan müsabakayı 79-73 kazanan İzmir temsilcisi, seride durumu 1-1'e getirdi.
Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes'i konuk etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlana müsabakada kazanan 79-73'lük skorla İzmir temsilcisi oldu.
Bu galibiyetin ardından Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, çeyrek final serisinde durumu 1-1'e getirdi.
Yarı finale çıkacak takım 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak maçın ardından belli olacak.
Serinin ilk maçında Anadolu Efes rakibini 90-66 mağlup etmişti.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol
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