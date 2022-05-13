Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Kayhan Özer'den Doha'da üçüncülük
[Fotoğraf: AA]
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen sezonun ilk Elmas Lig etabında, ulusal program başlığı altında yer alan ve Elmas Lig'e dahil olmayan müsabakalarda yarışan milli atlet Kayhan Özer üçüncü oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Doha'daki sezonun ilk Elmas Lig etabında 100 metre ulusal yarışında sahne alan milli atletimiz Kayhan Özer, 10.21'lik derecesiyle üçüncü olarak sezona güzel bir başlangıç yaptı" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Sporcular Atletizm
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