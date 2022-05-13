Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Doha'daki sezonun ilk Elmas Lig etabında 100 metre ulusal yarışında sahne alan milli atletimiz Kayhan Özer, 10.21'lik derecesiyle üçüncü olarak sezona güzel bir başlangıç yaptı" ifadelerine yer verildi.