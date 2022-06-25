Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pierria Henrysözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldı.

"Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."