Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pierria Henry Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Pierria Henry, takımdan ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pierria Henrysözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldı.
"Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."
Pierria Henry’nin sözleşmesi hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 25, 2022
https://t.co/GfcCDHRkot pic.twitter.com/ZDRsBv1Zd6
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Transfer Haberleri
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