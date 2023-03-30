TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/3. ve 9/7. maddeleri uyarınca VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.