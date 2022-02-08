TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tahir Kıran'ın 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.02.2022 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı TAHİR KIRAN'ın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36. maddesi uyarınca 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."