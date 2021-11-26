TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide ihraç edilen Fatih Terim'e, karşılaşma hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Tecrübeli teknik adama, ayrıca aynı maçta tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 maç men ve 16 bin 500 lira para cezası uygulandı.

PFDK'nın Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 bin lira, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira ceza verdiği duyuruldu.

Kurul, derbide yaşananlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de toplamda 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerine kapatma cezası uyguladı.

VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Vefar Eggen Hedenstad'a 2 maç men, aynı takımdan Lucas Biglia'ya 13 bin lira para cezası verildi.

PFDK ayrıca Trabzonspor'u 125 bin, Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'u 100'er bin, Fraport TAV Antalyaspor ve GZT Giresunspor'u 32'şer bin lira parayla cezalandırdı.