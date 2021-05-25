Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'a ceza
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan Yılmaz'a federasyon mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ile 76 bin 500 lira ceza verildi.
Akdeniz temsilcisi ise ayrıca 48 bin lira ceza aldı.
İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı Beşiktaş'a toplam 48 bin lira para cezası verildi.
Etiketler: Antalyaspor
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