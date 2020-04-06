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Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsü yenemedi
[Fotoğraf: Reuters]
Manchester City, kulüp menajeri Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends.— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020
Etiketler: Pep Guardiola Manchester City koronavirüsSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 17:28
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