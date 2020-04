Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends.