Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.