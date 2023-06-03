Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.06.2023 13:50

Pentatlonda İlke Özyüksel "ilklere" devam ediyor

Milli pentatloncu İlke Özyüksel, UIPM Dünya Kupası Finali’nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin modern pentatlon tarihine adını bir kere daha yazdırdı.

Pentatlonda İlke Özyüksel "ilklere" devam ediyor
[Fotograf: AA]

Türkiye'yi modern pentatlonda olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösteren ilk sporcu olan İlke Özyüksel, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen dünya kupası finalinde binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1374 puan alarak dünya ikincisi oldu.

İlke Özyüksel "ilklere" devam ediyor

Yarışın koşu bölümünde düşerek sakatlık yaşayan ama yarışa devam eden ve gümüş madalyayı boynuna asan İlke Özyüksel, dünya kupası finalinde Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu unvanını da elde etti.

Yarışı İtalyan sporcu Elena Michelli 1377 puanla birinci, Fransız Marie Otezia ise 1373 puanla üçüncü tamamladı.

Şampiyon Michelli, elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti.

Kadınlar finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde İlke Özyüksel'e madalyasını Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır verdi.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'ndaki ikinciliğini değerlendirdi

UIPM Dünya Kupası Finali'nde kazandığı gümüş madalyayla Türk spor tarihine geçen milli modern pentatlet İlke Özyüksel, dünyanın en iyi sporcularına karşı yarışarak önemli bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

Ankara Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonun kadınlar finalinde gümüş madalyanın sahibi olan İlke Özyüksel, yarışın hemen ardından duygularını anlattı.

İlke, koşu etabının başında yağıştan dolayı ıslanan zeminde kayarak dizinden sakatlandı.

"Çok mutluyum. Stresli bir yarıştı ve çok konsantre olmuştum. Koşunun başında düştüm, canım çok acıdı. Son tura gelindiğinde madalyanın geleceğini hissettim. Bu başarı 2024 Paris'in ayak izleriydi. Burada dünyanın en iyi sporcuları vardı. 'Olimpiyatta görüşmek üzere' diyorum."

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır da alınan başarının önemine dikkati çekti.

"Dünya Kupası finallerinde ilk kürsümüzü İlke'yle aldık. Birkaç yıl öncesine kadar bir Türk sporcusunun Dünya Kupası finaline kalması bile büyük bir başarıydı. Şu an altın madalyayı alamadığımıza üzülüyoruz, bu da geldiğimiz noktayı gösterir. İlke gerçekten verdiği çabanın karşılığını fazlasıyla alıyor. Muazzam bir sonuç."

Çakır, Polonya'da bu ay başlayacak Avrupa Oyunları'nı işaret etti.

"Burada altın madalyayla birlikte kotayı kıl payı kaçırdık. Krakow'daki Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotasını illa ki alacağız. İlke dünyanın en iyi pentatlerinden biri olduğunu gösterdi. Paris'te de zirvede olacaktır."

Sıradaki Haber
Türkiye atletizmi altyapısı ve yetişen iyi sporcularla çıtayı yükseltecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
Ermenistan: Demir yollarının açılması konusunda Azerbaycan'la mutabakata varıldı
15:34
Almanya’da aşırı solcu kadının hapse çarptırılmasını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma
15:19
Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
15:00
Antalya'da orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü
14:52
İsrail ordusu Mısır sınırında iki askerinin öldürüldüğünü duyurdu
14:46
Kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 488 bin lira ceza
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü yeni buğday ve arpa çeşitleri geliştirdi
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü yeni buğday ve arpa çeşitleri geliştirdi
FOTO FOKUS
Balkon konuşmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşti
Balkon konuşmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ