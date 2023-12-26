Pendik'te kazanan yok

Pendikspor ile MKE Ankaragücü, Pendik Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.

MKE Ankaragücü 18. dakikada Efkan Bekiroğlu ile öne geçit. Pendikspor 78. dakikada Alpaslan Öztürk ile eşitliği sağladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ivo Viera'nın çalıştırdığı Pendikspor ligde son 4 maç sonra sahadan puanla ayrılarak 14 puana ulaştı.

Ligde son 5 maçta mağlubiyet almayan Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü ise 20 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada MKE Ankaragücü'nün attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Morutan'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Alpaslan Öztürk'ten seken top, Sowe'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

GOL - 18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza yayının solundan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı iki kale direğinin birleştiği noktadan ağlarla buluşturdu. 0-1.

36. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Mujakic, Ahmed Hassan'ın baskısı üzerine kaleci Bahadır Han Güngördü'ye geri pas verdi. Bahadır Han'ın kayarak uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Oscar Romero'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

64. dakikada Midtsjö'nün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

77. dakikada MKE Ankaragücü ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Mujakic'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 78. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Erdem Özgenç'in sağdan kullandığı kornerde Sequeira'nın sırtına çarpan topu Alpaslan Öztürk, altıpasın içinde göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Pendik

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Serkan Asan (Dk. 72 Erdem Özgenç), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Oscar Romero (Dk. 79 Vukovic), Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Emre Taşdemir), Halil Akbunar (Dk. 73 Kappel), Ahmed Hassan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 73 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 73 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 61 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 18 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 78 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Cephas, Dk. 46 Morutan, Dk. 58 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)

Ivo Vieira: İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum

Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Bunun karşılığında beraberlik golünü bulduk. Maçın sonuna doğru galibiyet golünü de atabilirdik. İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum."

Portekizli teknik adam, dört maç sonra puan alarak moral kazandıklarını aktardı.

"Ligde kalmak istiyoruz. İkinci yarıda daha fazla çalışacağız. Puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak istiyoruz."

Emre Belözoğlu: Oyuncu değişiklikleri sonrası takım geriye doğru gidiyor

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"İki haftadır son 45 dakikalardan memnun değilim. Çok sıkıntılı geçiyor. Oyuncu değişiklikleri sonrası takım geriye doğru gidiyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor."

Emre Belözoğlu, kulübün yaşadığı sürecin oyuncuları olumsuz etkilediğini aktardı.

"Öz güvensiz ve basit pas hataları yapan oyuncu grubuna sahip olduğumuza inanmıyorum. Ara iyi olacak. Kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Berabere kaldığımız 4 maçı da kazanabilirdik."

Belözoğlu, Ara transfer döneminde takıma takviye yapacaklarını vurguladı.

"Bu oyuncu grubuna güveniyorum. Devre arasında transfer yapacağız. Belirlediğimiz mevkiler var. Çalışmalar yapıyoruz. İki maçtan maksimum puanı toplayacak güçte bir takım olduğumuzu düşünüyorum."