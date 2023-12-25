Beşiktaş Hatay deplasmanında kazandı

Hatayspor ile Beşiktaş, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti.

Beşiktaş, ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Hatayspor'u deplasmanda mağlup eden siyah beyazlıların gollerini, 38. dakikada Semih Kılıçsoy ile 53. dakikada Colley kaydetti.

Galibiyet özlemi 5 maça çıkan Hatayspor'un tek golünü ise 80. dakikada Hodzic, attı.

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, 1 ay sonra deplasmanda galip geldi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a sahasında yenilen İstanbul ekibi, haftayı 29. puanla 5. sırada kapattı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

Mersin Stadı'nda ısınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.

Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Onur Bulut'un pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın vuruşunda, top soldan dışarıya çıktı.

2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.

[Fotoğraf: AA]

22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.

34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

GOL - 38. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlenen Semih, altıpasta ayağıyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu. 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 53. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasına atılan uzun topa hareketlenen Rashica'nın şutunda Kerim Alıcı'ya çarpan top kornere çıktı. Soldan köşe vuruşunu kullanan Hadziahmetovic'in ortasına kale önünde yükselen Colley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

GOL - 80. dakikada Hatayspor, Hodzic'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Amartey'in ters vuruşunda siyah-beyazlıların kalesine yönelen topa dokunan Hodzic, fileleri havalandırdı. 1-2

90+5'te ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ghoulam'un şutunda sola uzanan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

Konuk ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Mersin

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas (Dk. 81 Ghoulam), Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 68 Rayane), Matondo (Dk. 31 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 68 Hodzic), Dele-Bashiru, Strandberg (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Dadashov

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 38 Semih Kılıçsoy, Dk. 53. Colley (Beşiktaş), Dk. 80 Hodzic (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Rivas (Hatayspor), Dk. 57 Amartey (Beşiktaş)

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın puan durumundaki yeri ve teknik direktör değişikliklerine rağmen çok saygı duyulacak bir takım olduğunu söylediğini anlattı.

Konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"Takımı ben kurdum, planladım, herkesi getirdim, gideceklere karar verdim, benim iyi anlatamam, hepsinin toplamında mağlubiyet söz konusu oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise önümüzde konuşacak, düşünecek, yorumlayacak bir yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup ona göre yol belirleyeceğiz."

Beşiktaş cephesi

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle takımın başına geçen Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Topraktepe, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerleri minnet ve saygıyla andığını belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Topraktepe, kendisine bu maç için verilen görevin ardından 19 Yaş Altı Takımı'nın kampına döneceğini belirtti.

"Karşılaşma için yaptığımız analizde, uzun toplarla ve oradan alacakları ikinci toplarla sonuca gitmek isteyen bir Hatayspor gördük. Biz de onların defansını biraz öne çekip arkadaki boşluklardan yararlanmak istedik. Bundan da yararlandığımıza inanıyorum. Aynı zamanda ikinci toplar çok önemliydi, hepsini almaya çalıştık. Oyuna ilk girişimiz çok iyiydi. Sonlara doğru takımımız biraz yoruldu."

"Semih'i ilk 11 oynattık, A takıma kazandırdık"

Topraktepe, bir basın mensubunun "Sahada biraz daha özgür Beşiktaş futbolcu grubu olduğunu gözlemledik. Ne gibi çalışmalar yaptınız?" sorusu üzerine konuştu.

"Buradaki 7-8 oyuncu da altyapıdan benim oyuncum. 2-2,5 senedir onlarla 7 gün 24 saat beraberiz. A Takım ile 19 yaş takımının aynı tesiste olmasından dolayı ilişkilerimiz yakın olduğu için oyuncularla arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. İki günlük sürede bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik."

Topraktepe, ilk 11'de şans bulduğu maçta takımını öne geçiren golü atan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un başarılı olacağına inandığını belirtti.

"Aşağıdan çok iyi oyuncular gelecek. Semih'i ilk 11 oynattık, A takıma kazandırdık. Buraya gelen oyuncularımızın hepsinin inşallah A takımdaki sürecin sonunda Beşiktaş'a hizmet edeceğine inanıyor, onlara sonsuz güveniyorum."