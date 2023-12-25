Alanyaspor 3 golle kazandı

Ev sahibi takım ilk yarıyı 14. dakikada Yusuf Özdemir, 27. dakikada Ahmet Oğuz'un golleriyle önde kapattı. Mouandilmadji, 86'da farkı 1'e indirse de, Janvier 90+3'te farkı yeniden ikiye çıkardı.

Ligde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen Alanyaspor, Samsunspor galibiyetiyle puanını 20 yaptı. Düşme hattında bulunan Yılport Samsunspor ise 15 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

GOL - 14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine girerek yerden çevirdiği pasta arka direkte topla buluşan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

GOL - 27. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in yerden ortaladığı pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın düzgün vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir topla buluştu. Bu futbolcunun ceza sahasına girip vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor, 2-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Samsunspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Moundilmadji'nin vurduğu kafa vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

67. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Oğuz Aydın'ın ceza sahası önüne çıkardığı pasta topla buluşan Novais'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

GOL - 86. dakikada Samsunspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Holse'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Moundilmadji kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.

GOL - 90+3. dakikada Alanyaspor farkı yeniden ikiye çıkardı. Savunmadan Aliti'nin attığı uzun pasta topla buluşan Janvier, rakip ceza sahası dışına kadar topu sürdükten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1.

Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 89 Augusto), Lima, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 77 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 89 Eduardo), Novais (Dk. 89 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 90+4 Furkan Bayır), Efecan Karaca

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Dimata), Satka, Alim Öztürk (Dk. 46 Van Drongelen), Soner Gönül (Dk. 46 Enes Albak), Bennasser, Tait (Dk. 70 Fofana), Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 70 Ercan Kara), Moundilmadji

Goller: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın, Dk. 90+3 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Gönül, Dk. 73 Bennasser, Dk. 78 Ntcham, Dk. 90+1 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Richard (Corendon Alanyaspor)

Fatih Tekke: Hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Tekke, özellikle ilk yarıda savunmada ve hücumda doğru oyun sergilediklerini anlattı.

"İkinci yarıda da bazı bölümlerde aynı doğruluk devam etti. Ancak, maçı bitirmemiz gereken pozisyonlarda sorunlar yaşadık. Rakibin ilk kez ceza alanına girdiği bir pozisyonda yediğimiz gol sonrasında bir telaş yaşadık. Bu durumda, çok iyi bir oyuna rağmen, hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı. Bu oyun böyle bir oyun."

Tekke, takımın genel olarak verdiği tepki ve enerjinin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

"Özellikle üç gün önce oynanmış maçlardan sonra tempolar düşmüştü. Ancak bugün tam tersi bir durumla karşılaştık ve takımın enerjisi yukarı çıktı. Bu beni sevindiren bir durum."

Tekke, takımın normalleşmeye başladığını belirterek, bu durumu daha da yukarıya taşımaları gerektiğini kaydetti. Tekke, önlerinde zorlu bir periyodun kendilerini beklediğini belirtti.

"Şimdi oyunculara söylemem gereken şey, yılbaşı tatilleri ve sonrasında hemen 5-6 gün sonra bir maçımız olacak. Dolayısıyla bir erteleme maçıyla da karşı karşıya kalacağız. İlk 2 maç yine zorlu bir süreç olacak. Orada da aynı çabayı bekliyorum. Oyuncularım geri döndüğünde kaldığımız yerden devam etmeliyiz."

"Tam 11'i bulmak benim için önemli"

Tekke, bir gazetecinin son iki maçta santrfor olmadan oynamanın bir taktik anlayıştan mı kaynaklandığına yönelik sorusuna yanıt verdi.

"Bugüne kadar oyun içinde başlama konusunda birçok değişiklik yaptık. Hala tam anlamıyla istediğimiz takımı oluşturamadığımızı da söyleyebilirim. Tam 11'i bulmak benim için önemli. Çünkü takımımda genç oyuncuların dışında yedek oyuncum yok. Dolayısıyla saha yerleşimi benim ve ekibim için en önemli faktör. Oyunun belirleyici olduğu, organizasyon içinde yapılan her türlü düzenlemeyi anlayabilen oyuncular önemli. Bunu birkaç haftadır başarıyla gerçekleştiriyoruz ve sonuçları aldıkça daha olumlu gözüküyor. Ancak, örneğin Gaziantep FK maçında benzer bir oyun vardı, ancak 3-0 yenildik. Galibiyetler ve mağlubiyetler var, ancak genel olarak söyleyebilirim ki henüz çok iyi miyiz? Hayır. İyileşme yolunda ilerliyoruz. Takımımda büyük potansiyel olduğunu ve daha çok iyi duruma gelebileceğimizi görüyorum. Ancak şu anda yolun başındayız."

Markus Gisdol: Bugün çok basit goller yedik ve maçı ilk yarıda kaybettik

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Alanyaspor karşısında sonuçtan memnun olmadığını söyledi. Gisdol, yedikleri golden sonra rakibe cevap vermeye çalıştıklarını anlattı.

"Bugün çok basit goller yedik ve maçı ilk yarıda kaybettik. İlk yarı sonrası soyunma odasında oyuncularla konuştuk ve çok fazla boş alan verdiğimizi söyledik. Ancak bazen maçı çeviremiyorsunuz, geri dönüş yapamıyorsunuz. Attığımız gol ne yazık ki çok geç geldi. Son 5 dakikada risk aldık ve bunun sonucunda da 3. golü yedik."

Gisdol, maçı geri çevirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ama bunu başaramadıklarını dile getirerek, bundan sonra daha çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Gisdol, Samsunspor'un oyun anlamında problemi olup olmadığıyla ve Yunus Emre Çift'in performansıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"İlk yarıda rakibe çok fazla alan verdik. Oyun oynanırken değişiklikler yaptık. Oyuna müdahale biraz zor oluyor. Sağ bek pozisyonunda Yunus Emre Çift için de şunu söyleyebilirim; sağ bek pozisyonda 4 oyuncumuz var ve onlar da sakat olduğu için en son düşündüğüm pozisyondaki Yunus Emre Çift'i oynatmak zorunda kaldım. Bu genç oyuncuya baskı da yapmayız. Elinden geleni en iyisini yapmaya çalıştı ama 4 oyuncumuzdan yoksun geldik. Bunun bir daha tekrar etmeyeceğini düşünüyorum."