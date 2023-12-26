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Spor
AA 26.12.2023 09:16

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli takımın Süper Kupa'da Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı maç için düzenlenecek basın toplantısına sarı-kırmızılılarla katılmayacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Sarı-lacivertli yönetici, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"3 gün sonra Süper Kupa oynayacağız. Türkiye'nin en büyük iki kulübü finalde karşı karşıya gelecek. Federasyondan bugün bir soru geldi. Süper Kupa'nın basın toplantısıyla ilgili. Ortak basın toplantısına nasıl baktığımız yönünde bir soru. Karşı (Galatasaray) bunu kabul etmiş. Federasyona da cevabımızı buradan iletmiş olalım, kamuoyu da öğrenmiş olsun. Biz bu zihniyetle yan yana, ortak, aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa'nın basın toplantısı da buna dahil. Buradan tüm kamuoyuna bunu duyuralım. Fenerbahçe'nin bu zihniyetle aynı masada ve hiçbir şeyin içinde olmayacağının altını çizerek söylemek istiyorum. Tüm kamuoyunun da bilgisinin olmasını istiyorum."


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