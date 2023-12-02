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Spor
TRT HABER / AA 02.12.2023 19:00

Pendikspor'un rakibi Galatasaray

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Pendikspor'un rakibi Galatasaray
[Fotograf: İHA]

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray ise 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

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Maçta elektrikler gitti

Müsabaka devam ederken, 37. dakikada stadyumda elektrikler gitti. 15 saniye sonra elektriklerin gelmesiyle karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Aynı durum maç öncesinde futbolcular ısınmadayken de yaşanmıştı.

Pendiksporlu futbolcular hayatını kaybeden Filistin çocuklara dikkat çekti

Pendiksporlu futbolcular, Galatasaray ile oynadıkları müsabakada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.

Filistin'e saldıran İsrail'e tepki göstermek amacıyla kırmızı-beyazlı futbolcular yüzlerini boyadı. Müsabakaya yüzlerine kırmızı boya sürerek çıkan futbolcular hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Pendikspor'un rakibi Galatasaray

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.

42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Pendik

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Romero, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sarı kartlar: Dk. 24 Torreira, Dk. 45 Oliveira (Galatasaray)

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