Pendikspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Pendikspor, Çaykur Rizespor karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Bu sezon oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 13 puanla 19. sırada yer alıyor.
Ligin kalan bölümünde çıktığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Çaykur Rizespor ise 22 puanla 8. basamakta bulunuyor.
Pendikspor'da sakatlıkları bulunan Abdoulay Diaby, Görkem Bitin ve Emeka Eze, karşılaşmada forma giyemeyecek.