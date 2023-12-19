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Spor
TRT SPOR 19.12.2023 23:36

Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi

EMS Yapı Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor – EMS Yapı Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan ve VAR hakemi Arda Kardeşlere tepki gösterdi.

Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi

Başkan Otyakmaz TRT SPOR’a yaptığı açıklamada MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle, "Hakemlere sözcülük yapacak kadar değer gören Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler bu akşam ki Başakşehir maçımızda verdiği kararları nasıl izah edecekler.'' dedi.

"Yeni bir başlangıç olmasını ümit ediyorduk"

Otyakmaz, ''Biz geçen hafta yaşanan kötü olayları milat kabul edip yeni bir başlangıç olmasını ümit ediyorduk. Mete Kalkavan’ın dönem sonuna kadar maç verilmeyeceği söylenmesine rağmen bizim maçımıza Mete Kalkavan atamasına karşı çıkmadık. Ancak bizim bu yapıcı düşüncelerimiz Hakemler tarafından yanlış anlaşılmış olacak ki maçın sonucuna etki eden bir dizi hatalar yaptılar. Bunlar kendilerini mi, TFF’yi mi, yoksa Sivasspor’u mu bitirmeye çalışıyorlar. Bu kadar net hatalar olamaz. Kimsenin hakemler adına sözcülük yapıp sonra ilk maçında böyle bir maç yönetme hakkı yok.'' ifadelerini kullandı.

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