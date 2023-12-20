Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.12.2023 10:01

Warriors geriden gelerek Celtics'i uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Golden State Warriors, uzatmaya giden maçta Boston Celtics'i 132-126 mağlup etti.

Warriors geriden gelerek Celtics'i uzatmada yendi
[Fotograf: AA]

NBA'e 4 maçla devam edildi. Warriors, 5 maçtır yenilmeyen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics karşısında 17 sayı geriye düşse de normal süresi 121-121 berabere biten maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Stephen Curry'nin 33 sayı, 6 asist, 3 ribauntla takımını sırtladığı Warriors'ta, Klay Thompson 24 sayı, 4 ribaunt, Jonathan Kuminga 17 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Celtics'te Derrick White 30 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Jayson Tatum 15 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı.

Bucks, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 132-119 mağlup oldu. 19 dakika süre alan Cedi Osman, 10 sayı, 2 ribaunt, 1 asitlik performans sergiledi.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Bucks'ta Damian Lillard 40 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik katkı sağlarken, Giannis Antetokounmpo 11 sayı, 14 ribaunt, 16 asistle "triple double" yaptı.

Alınan sonuçlar şöyle:

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 113-115

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 132-119

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 109-104

Golden State Warriors-Boston Celtics: 132-126 (uzatmada)

ETİKETLER
NBA
Sıradaki Haber
Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Yerel seçimlerin propaganda serbestliği ve seçim yasakları açıklandı
11:31
ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Shepard roketini başarıyla fırlattı
11:26
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
11:26
Avustralya'da Airbnb'ye 15 milyon Avustralya doları ceza verildi
11:25
Avrasya Tüneli'nden 7 yılda 123 milyon geçiş yapıldı
11:21
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 11 ayda 366 bin yolcuyu ağırladı
Ankara'nın denize hasret martıları
Ankara'nın denize hasret martıları
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ