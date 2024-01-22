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Spor
AA 22.01.2024 10:30

Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa 23 Ocak Salı günü karşı karşıya gelecek.

Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

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