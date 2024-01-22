Samsunspor bu sezon bir ilki başardı

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol göreve başladıktan sonra Trendyol Süper Lig'deki tırmanışı devam ediyor.

8. haftada son sırada bulunan takımı devralan Gisdol, Samsunspor'u 21. hafta sonunda 22 puanla 15. basamağa kadar yükseltti.

Gisdol’un Samsunspor’u, bu sezon 21 maçlık periyotta lig lideri Fenerbahçe’nin öne geçtiği maçlardaki tek puan kaybını yaşadığı takım oldu.

Ligde ilk golü attığı 18 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında da ilk golü bulmasına rağmen, 1-1 berabere kalarak öne geçtiği müsabakalardaki ilk puan kaybını yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe, bu haftaya kadar oynadığı ve ilk golü attığı mücadelelerde sırasıyla Gaziantep FK’yı 2-1, Yılport Samsunspor’u 2-0, MKE Ankaragücü’nü 1-0, Bitexen Antalyaspor’u 3-2, Corendon Alanyaspor’u 1-0, RAMS Başakşehir’i 4-0, Çaykur Rizespor’u 5-0, Kasımpaşa’yı 2-0, Atakaş Hatayspor’u 4-2, Siltaş Yapı Pendikspor’u 5-0 yendi.

3-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2’ kaybeden Fenerbahçe, bir sonraki hafta da Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ardından da yine öne geçtiği maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-1, EMS Yapı Sivasspor’u 4-1, Beşiktaş’ı 3-1, Mondihome Kayserispor’u 4-3'le geçti.

Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı ve öne geçtiği karşılaşmalarda İstanbulspor’u 5-1, TÜMOSAN Konyaspor’u 7-1 ve Gaziantep FK’yı da 1-0 mağlup etmişti.

[Fotoğraf: İHA]

Samsunspor, 21 haftası geride kalan ligde, lider Fenerbahçe’den ilk golü attığı maçlarda puan çıkaran tek takım oldu.

Bunun yanında Samsunspor, bu sezon 3. kez bir deplasmandan da puan çıkarmış oldu. Kırmızı-beyazlılar, daha önce ilk yarıda konuk olduğu Sivasspor'dan 1 puan, Adana Demirspor'dan ise 3 puan almıştı.

21 haftası geride kalan ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Samsunspor, bu maçlarda rakip filelere 24 gol gönderirken, kalesinde de 32 gol gördü.

Son 8 lig karşılaşmasından 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet çıkaran Samsun temsilcisi, 25 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de Kayserispor’u ağırlayacak.