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Spor
AA 22.01.2024 09:55

Gençlerbirliği İlhan Cavcav'ı andı

Gençlerbirliği Kulübü, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav'ı andı

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının yedinci yılında Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Öte yandan, başkentin bir diğer köklü kulübü MKE Ankaragücü de sosyal medyadan "Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının yedinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yaptı.


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