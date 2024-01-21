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Spor
AA 21.01.2024 21:39

Atletizmde iki Türkiye rekoru kırıldı

İstanbul'da düzenlenen Atletizm Milli Takım Seçmeleri'nin ikinci gününde 2 yeni Türkiye rekoru kırıldı.

Atletizmde iki Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım seçmeleri, Ataköy Atletizm Salonu'nda tamamlandı.

Sıla Koloğlu, rekor kırdı

Seçmelerin ikinci ve son gününde Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 200 metrede 23.94 koşan Sıla Koloğlu, 24.08'le Mizgin Ay'a ait olan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

İkinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi

Günün ikinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi. Ali Tunç, salonda 3000 metre 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 3000 metreyi 8.04.15 koşan Ali, 8.07.43 ile Devrim Kazan'a ait rekoru geliştirdi.

Atletizmde iki Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, rekor kıran sporcuları tebrik etti.

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