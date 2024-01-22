Edin Visca Süper Lig tarihine geçti

Boşnak futbolcu Trabzonspor'un Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu maçta iki duyguyu bir arada yaşadı. Kendi seyircisi önünde aldıkları farklı yenilgiye üzülen tecrübeli oyuncu diğer yandan da kırdığı rekora sevindi.

Trabzonspor'un Enis Destan'la kazandığı tek golün pasını veren Edin Visca 109 asistle Süper Lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Bu rekor daha önce 108 asistle Alex De Souza'ya aitti. Fenerbahçeli eski futbolcu, Visca'yı ilk tebrik eden isimler arasında yer aldı.

Alex de Souza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Edin Visca'yı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Harika izler bıraktı. Kutlanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de toplam 358 maça çıkan Edin Visca 109 asistinin yanı sıra 95 kez de fileleri havalandırdı. 2011 yılında Rams Başakşehir'e transfer olan Boşnak futbolcu ülkemizde forma giyen en istikrarlı yabancı oyuncular arasına girdi.

Türkiye'deki ilk senesinde 5 gol 9 asist üreten Visca, 2015-2016 sezonunda 17 golle Süper Lig'deki en skorer sezonunu geçirdi. 33 yaşındaki futbolcu 2017-2018 sezonunda da 16 gol pasıyla en yüksek asist sayısına ulaştı.

3 yıl önce Rams Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan başarılı oyuncunun, bordo mavili kulüple 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.