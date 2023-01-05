Pele, vefatıyla futbol dünyasını yasa boğdu. Kariyeri başarılarla dolu Brezilyalı efsane, Ekümenik Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pele, çok sevdiği Santos Stadyumu’nu tepeden gören "dikey" mezarlığın 9. katına defnedildi.

Futbol efsanesinin defnedildiği mezarlık, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun dikey mezarlığı olarak kabul edildi.

Pele'nin mezarlığının girişinde ise 2 adet bronz heykel bulunuyor.