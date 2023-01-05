Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Pele'nin kabri de rekor kırdı
[Fotograf: Reuters]
Rakamları ile dünya futboluna damga vuran Pele, gömüldüğü mezarlıkla da rekor kırdı. Brezilyalı efsanenin toprağa verildiği yer, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun dikey mezarlığı olarak kabul edildi.
Pele, vefatıyla futbol dünyasını yasa boğdu. Kariyeri başarılarla dolu Brezilyalı efsane, Ekümenik Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Pele, çok sevdiği Santos Stadyumu’nu tepeden gören "dikey" mezarlığın 9. katına defnedildi.
Futbol efsanesinin defnedildiği mezarlık, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun dikey mezarlığı olarak kabul edildi.
Pele'nin mezarlığının girişinde ise 2 adet bronz heykel bulunuyor.
Etiketler: Brezilya
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