Pehlivanlar, Kırklareli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda yağlanıp, teknik ve taktiklerini gözden geçirdi.

Kendi aralarında da güreşe tutuşan pehlivanlar, Kırkpınar'da kol bağlayacak olmanın heyecanı yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Antrenmanı Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar ve Ahıska Türkü çocuklar da izledi.

Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görevli güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy, pehlivanların Kırkpınar hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kırkpınar'a 15 güreşçiyle katılacaklarını ifade eden Ersoy, olimpiyat niteliğindeki Kırkpınar'ın er meydanında pehlivanların güreş tutacağını kaydetti.

Ersoy, Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil edeceklerini aktardı.

"Kırkpınar öncesi son yağlı güreş antrenmanımızı yapıyoruz. Bugüne kadar hazırlık amacıyla 5 güreş organizasyonuna katıldık. Sporcularımız da yeni, salgından sonra başladı. Aldığımız desteklerin hakkını verip Kırklareli'ni en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kırkpınar'da yarın ve perşembe günü boy ayrımı yapılacak. Biz de Kırkpınar'a gidip kayıtlarımızı olacağız. Cuma günü de güreşler başlayacak inşallah."